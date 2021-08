Houtdorp Albergen 2021: Kinderen timmeren en verven erop los Op 18 en 19 augustus 2021 vindt Houtdorp Albergen plaats. Tijdens het tweedaagse evenement bouwen basisschoolkinderen de mooiste houten hutten.

Houtdorp Albergen is de afgelopen drie decennia een begrip geworden in Twente. Elk jaar wordt er in het gezellige dorpje Albergen, in de gemeente Tubbergen, een meerdaags festival georganiseerd waarbij de jeugd prachtige hutten in elkaar timmert, die ze vervolgens met verf verfraaien. Vandaag, 18 augustus 2021, is de 30ste editie van start gegaan, met als thema ‘Carnaval’. Meer dan 300 kinderen uit Albergen en omgeving zijn vandaag bijeen gekomen om te helpen aan de bouw van het Houtdorp.

Om 08:30 stonden de eerste kinderen al vol enthousiasme klaar om van start te gaan. Jongens, meisjes, met variërende leeftijden van 4 t/m 12 jaar oud. Toen de kinderen om 09:00 mochten beginnen met timmeren hoorde je al snel overal het getik van hamers, spijkers, hout en andere bouwmaterialen.

Iedereen heeft z’n eigen hamer meegenomen en is direct fanatiek aan de slag gegaan, onder begeleiding van 18 medewerkers, en nog eens 55 vrijwilligers, die allemaal een handje meehelpen om de basisschoolkinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.

Er zijn meerdere groepen samengesteld. Iedere groep heeft een stevig framewerk tot z’n beschikking gekregen om een eigen hut te timmeren. In tegenstelling tot veel andere houtdorpen wordt er in Houtdorp Albergen niet met afvalhout van pallets gebouwd, maar met echte houten balken en planken.

Het is een fantastische manier om kinderen op spelende wijze kennis te laten maken met verschillende bouwmaterialen en hier tegelijkertijd ook extra vaardigheden in op te doen.

Bij het speciale hout uitgiftepunt -een zeecontainer gevuld met hout-, staan ze in de rij om nieuwe materialen te krijgen. Direct ernaast is de zaagafdeling gelokaliseerd, waar kinderen de planken, balken en latten op maat kunnen laten zagen. Uiteraard ontbreekt ook een EHBO-post niet. Afgezien van een paar kleine ongelukjes is de dag gelukkig bijzonder goed verlopen.

Tussendoor kunnen de kinderen een rondje lopen over het afgezette terrein, waar volop vertier is in elke hoek. Van een knutselhoek voor de allerkleinste, tot een uitdagende glijbaan en verschillende klimtoestellen. Ook worden er puzzel spelletjes en een bingo georganiseerd, er is muziek en er wordt volop gedanst.

Aan alles is gedacht en er hangt een fantastische sfeer, mede ook door de vele randactiviteiten en de vriendelijke vrijwilligers die de kinderen overal bij helpen. Tussen de middag hebben alle kids ook nog wat lekkers te drinken gehad, met een broodje knakworst erbij.

Morgen, 19 augustus 2021, zal de tweede dag van Houtdorp Albergen 2021 plaatsvinden. Dan zullen er tussen de middag poffertjes en pannenkoeken worden geserveerd. Dat is echter niet het enige waar de kinderen naar uitkijken, want op de tweede dag is het ook tijd om de bouwwerken te verfraaien.

Alle kinderen nemen een verfkwast mee, dat wordt ongetwijfeld weer een hoop geklieder. Er staan al een groot aantal potten (water-)verf klaar, zodat iedere groep z’n eigen hut een andere kleur kan geven. Naderhand is het tijd om nog even gezellig met z’n allen bij het kampvuur te gaan zitten.

Uiteraard kan Houtdorp Albergen niet plaatsvinden zonder sponsors. Meer dan 20 bouwbedrijven zijn betrokken bij de sponsoring, evenals de lokale supermarkt, de basisschool en 50 andere lokale bedrijven. Iedereen draagt z’n steentje bij. Het is een fantastisch meerdaags evenement voor basisschoolleerlingen, om de zomervakantie samen en op een gezellige manier af te sluiten.

Vorig jaar kon het feest geen doorgang vinden door de corona pandemie. Dit jaar heeft de organisatie ook de nodige aanvullende maatregelen moeten nemen vanwege corona. Alle kinderen moesten zich bijvoorbeeld vooraf aanmelden, ook zijn er extra plekken gecreëerd om je handen te wassen.

Minstens zo ingrijpend, het festival duurt ditmaal twee dagen, in plaats van drie dagen. Ook zal het dit jaar niet mogelijk zijn om te blijven slapen in je eigen gemaakte hut. Dat mag de pret echter niet drukken, de kinderen hebben een fantastische eerste dag gehad.

Morgen zullen we opnieuw een kijkje nemen bij Houtdorp Albergen 2021, om nog wat additionele foto’s te maken, als alle bouwwerken er mooi geverfd bij staan.