LG smartphone camera met Optic-All Zoom lens LG Electronics maakt zich op voor de introductie van haar eerste mobiele telefoon met optische zoomlens, zo blijkt uit een nieuwe trademark aanvraag.

De mobiele divisie van LG Electronics draait al jaren verlies. Keer op keer probeert de Koreaanse fabrikant voor een nieuwe strategie te kiezen, zonder dat dit z’n vruchten afwerpt. Zo heeft LG drie maanden geleden het Explorer Project in het leven geroepen, met de introductie van de LG Wing – een bijzondere dual screen swivel telefoon. Hoewel het zeker een uniek toestel betreft lijken de verkoopresultaten opnieuw tegen te vallen, hetzelfde geldt voor de LG Velvet.

Verwacht wordt dat LG in het eerste kwartaal van 2021 een nieuwe Explorer Project smartphone zal introduceren. Het nieuwe topmodel van LG wordt hoogstwaarschijnlijk een oprolbare smartphone met een uittrekbaar display. Het bedrijf toonde al een teaser van dit toestel tijdens de introductie van de Wing. Hoewel details omtrent deze mobiele telefoon nog schaars zijn is LG al wel begonnen met het vastleggen van de bijbehorende handelsmerken.

LG smartphone met optische zoom lens

Op 27 december 2020 heeft LG Electronics een handelsmerk aangevraagd bij het Braziliaanse patentbureau INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) voor de naam ‘Optic-All Zoom’. De aanvraag is tevens opgenomen in de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor naamsbescherming in Europa. De trademark is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

LG Optic-All Zoom trademark description: zoom function in camera; mobile phone with camera; mobile phone with zoom camera feature.

Eind november kwam LetsGoDigital ook al een opmerkelijk handelsmerk van LG Electronics tegen, die hier mogelijk mee verband houdt. Destijds vroeg het bedrijf in Amerika bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) een trademark aan voor ‘64MP’. Hoewel de twee maand eerder geïntroduceerde LG Wing ook al over een 64 megapixel camera beschikt duidt de omschrijving op een nieuw type smartphone camera met zoom lens.

64MP trademark description: mobile phone; smartphone camera lens; zoom lens for camera.

Vooralsnog heeft LG geen smartphones uitgebracht met een groot optisch zoom bereik. Zo is de optische zoom functie van de LG Wing beperkt tot 2x. Ook de LG Velvet heeft geen telelens. Het lijkt erop dat de Zuid-Koreaanse smartphone fabrikant in 2021 haar eerste smartphone met zoom camera zal introduceren. Of dit de LG Rollable wordt, of dat het bedrijf nog een andere high-end telefoon op het programma heeft staan blijft nog onbekend.

Bekijk hier de aanvraag van LG Electronics voor Optic-All Zoom en 64MP camera.