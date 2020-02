Handig zo’n VPN op je smartphone en tablet Maak jij onderweg geregeld gebruik van een openbaar WiFi netwerk? Lees dan meer over de voordelen van een beveiligde VPN verbinding en de aanbieders.

Anno 2020 zijn mensen niet weg te slaan van hun smartphone of tablet. Overal verbonden kunnen zijn met het internet en contact blijven houden met je naasten of je fanbase is zeer belangrijk. Maar het brengt ook risico’s met zich mee want een openbaar Wifi-netwerk is niet beveiligd. Hierdoor kan er zomaar iemand met je mee kijken. Een handige oplossing daarvoor is een VPN. Een VPN biedt nog meer voordelen dan alleen een veilige verbinding. In dit artikel worden een aantal voordelen benoemd.

Een veilige verbinding en Nederlandse televisie kijken in het buitenland

Tegenwoordig wordt het steeds onveiliger om te surfen op het internet vanaf een openbare Wifi-verbinding. Gratis Wifi is ontzettend fijn en vooral in het buitenland erg handig. Maar het is ook een makkelijke manier voor hackers om achter jouw persoonlijke gegevens te komen. Maak je vaak gebruik van openbare Wifi-netwerken? Regel dan geen persoonlijke bankzaken of vul geen persoonlijke gegevens in. Omdat de verbinding niet beveiligd is, kunnen hackers zo mee kijken. Door een VPN te downloaden op je smartphone of tablet wordt de verbinding beveiligd en worden er ook geen logs bijgehouden waardoor je privacy gewaarborgd wordt.

Een ander voordeel van een VPN app op je telefoon is dat het de mogelijkheid biedt om in het buitenland Nederlandse televisie te streamen. Ben je lekker op vakantie naar Spanje en wil je geen aflevering missen van het Nederlandse Temptation Island? Download dan een VPN-server die de geografische blokkade opheft.

Verder maakt een VPN-dienst het ook mogelijk om Netflix uit andere landen te streamen. Dit is ideaal als de Nederlandse Netflix achterloopt of als bepaalde series en films simpelweg niet beschikbaar zijn in Nederland. Zo is het geen geheim dat het aanbod een stuk uitgebreider is op de Amerikaanse Netflix dan op de Nederlandse Netflix.

Welke VPN-provider is het beste?

Er zijn veel verschillende VPN-providers op de markt te vinden. De meeste VPN-diensten zullen overeenkomen, het kan geen kwaad om je te verdiepen in de verschillende aanbieders. Zo is het handig om na te gaan voor welk doel de VPN gebruikt wordt. En hoeveel mensen er gebruik willen maken van één account. Ben je iemand die veel moet reizen voor z’n werk? Dan is het verstandig om de beste VPN aan te schaffen zoals de NordVPN. Ben je een student die één of twee keer per jaar op vakantie gaat dan kan de Surfshark VPN een prima oplossing zijn.

Een nieuwe VPN-provider op de markt is Surfshark. Deze provider is zijn dienstverlening begonnen in 2018 met als doel een snelle en veilige verbinding te realiseren voor haar klanten. Surfshark is een makkelijk te gebruiken VPN-service, die gebruikt kan worden op een Apple, Windows en Android computer of smartphone. De VPN-provider biedt meer dan 800 servers in ruim 50 verschillende landen waardoor geografische geblokkeerde content gewoon beschikbaar wordt.

Verder is Surfshark de enige provider waarbij het mogelijk is om met één abonnement onbeperkt verbindingen te maken op verschillende devices tegelijkertijd. Hierdoor is het mogelijk om het abonnement te delen met vrienden of familie. Ten slotte beschikt Surfshark over een kill switch functie bij Windows en iOS. Wanneer de applicatie crasht wordt al het internetverkeer tegengehouden. Op de pagina van Surfshark review kan je meer informatie lezen over deze VPN-dienst.